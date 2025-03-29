Меморандум із МВФ: Україна змушена закуповувати газ через втрати у видобутку

"На 2025 рік ми плануємо додатковий імпорт газу для внутрішнього споживання в обсязі до 4 млрд кубометрів у межах базового рівня", - йдеться в листі про наміри до керівництва МВФ.

Як зазначили в уряді, додатковий газ може зберігатися нерезидентами в Україні для стратегічних резервів ЄС.

"Нафтогаз" забезпечив додаткове фінансування імпорту газу від ЄБРР та двосторонніх донорів", - зазначається в Меморандумі.

Позиція МВФ

При цьому експерти МВФ зазначають, що триваюча військова агресія Росії завдала серйозної шкоди енергетичній інфраструктурі України інфраструктурі.

"Незважаючи на активізацію мирних переговорів за сприяння міжнародних партнерів, Росія продовжує завдавати ударів по об'єктах цивільної інфраструктури в містах України", - заявили в МВФ.

На початку 2025 року почалася нова хвиля атак на газосховища та місця видобутку газу, що призвело до значних втрат виробничих і розподільчих потужностей. "Для вирішення проблеми нестачі газу під час опалювального сезону "Нафтогаз" був змушений імпортувати природний газ", - ідеться в Меморандумі.