Меморандум с МВФ: Украина вынуждена закупать газ из-за потерь в добыче

"На 2025 год мы планируем дополнительный импорт газа для внутреннего потребления в объеме до 4 млрд кубометров в рамках базового уровня", - говорится в письме о намерениях к руководству МВФ.

Как отметили в правительстве, дополнительный газ может храниться нерезидентами в Украине для стратегических резервов ЕС.

"Нафтогаз" обеспечил дополнительное финансирование импорта газа от ЕБРР и двусторонних доноров", - отмечается в Меморандуме.

Позиция МВФ

При этом эксперты МВФ отмечают, что продолжающаяся военная агрессия России нанесла серьезный ущерб энергетической инфраструктуре Украины инфраструктуре.

"Несмотря на активизацию мирных переговоров при содействии международных партнеров, Россия продолжает наносить удары по объектам гражданской инфраструктуры в городах Украины", заявили в МВФ.

В начале 2025 года началась новая волна атак на газохранилища и места добычи газа, что привело к значительным потерям производственных и распределительных мощностей. "Для решения проблемы нехватки газа во время отопительного сезона "Нафтогаз" был вынужден импортировать природный газ", - говорится в Меморандуме.