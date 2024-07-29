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Мелоні зустрілася із Сі Цзіньпіном: говорили й про війну в Україні

Фото: прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні та лідер Китаю Сі Цзіньпін (governo.it)
Автор: Тетяна Степанова

Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні, перебуваючи з робочим візитом у Китаї, у понеділок, 29 липня, провела переговори з китайським лідером Сі Цзіньпіном. Серед тем - війна Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу уряду Італії.

Як зазначили в італійському уряді, Мелоні та Сі Цзіньпін "поділилися позитивним розвитком відносин між Італією та Китаєм і підкреслили важливість збалансованого, взаємовигідного співробітництва, заснованого на взаємній довірі".

Також вони обговорили "пріоритетні питання міжнародного порядку денного - від війни в Україні до ризиків подальшої ескалації ситуації на Близькому Сході". 

Під час зустрічі Мелоні наголосила, що у світі зростає напруженість, і "Китай неминуче є дуже важливим співрозмовником для того, щоб дати раду всім цим подіям", і закликала спільно обговорити, "як забезпечити стабільність і мир".

Вона також зазначила, що Італія може відігравати важливу роль у відносинах Китаю з Європейським Союзом, "намагаючись створити максимально збалансовані торговельні відносини".

Нагадаємо, прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні прибула з візитом до Китаю. Її мета стабілізувати зв’язки з Пекіном перед президентськими виборами у США.

Візит триватиме з 27 по 31 липня. Мелоні запланувала зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном і прем'єр-міністром Лі Цяном.

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ІталіяКитайСі ЦзіньпінВійна в Україні