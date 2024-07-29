Мелони встретилась с Си Цзиньпином: говорили и о войне в Украине

Как отметили в итальянском правительстве, Мелони и Си Цзиньпин "поделились положительным развитием отношений между Италией и Китаем и подчеркнули важность сбалансированного, взаимовыгодного сотрудничества, основанного на взаимном доверии".

Также они обсудили "приоритетные вопросы международной повестки дня - от войны в Украине до рисков дальнейшей эскалации ситуации на Ближнем Востоке".

Во время встречи Мелони подчеркнула, что в мире растет напряженность, и "Китай неизбежно является очень важным собеседником для того, чтобы справиться со всеми этими событиями", и призвала совместно обсудить, "как обеспечить стабильность и мир".

Она также отметила, что Италия может играть важную роль в отношениях Китая с Европейским Союзом, "пытаясь создать максимально сбалансированные торговые отношения".