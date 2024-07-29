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Мелони встретилась с Си Цзиньпином: говорили и о войне в Украине

Фото: премьер-министр Италии Джорджия Мелони и лидер Китая Си Цзиньпин (governo.it)
Автор: Татьяна Степанова

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони, находясь с рабочим визитом в Китае, в понедельник, 29 июля, провела переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином. Среди тем - война России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Италии.

Как отметили в итальянском правительстве, Мелони и Си Цзиньпин "поделились положительным развитием отношений между Италией и Китаем и подчеркнули важность сбалансированного, взаимовыгодного сотрудничества, основанного на взаимном доверии".

Также они обсудили "приоритетные вопросы международной повестки дня - от войны в Украине до рисков дальнейшей эскалации ситуации на Ближнем Востоке".

Во время встречи Мелони подчеркнула, что в мире растет напряженность, и "Китай неизбежно является очень важным собеседником для того, чтобы справиться со всеми этими событиями", и призвала совместно обсудить, "как обеспечить стабильность и мир".

Она также отметила, что Италия может играть важную роль в отношениях Китая с Европейским Союзом, "пытаясь создать максимально сбалансированные торговые отношения".

Напомним, премьер-министр Италии Джорджия Мелони прибыла с визитом в Китай. Ее цель - стабилизировать связи с Пекином перед президентскими выборами в США.

Визит продлится с 27 по 31 июля. Мелони запланировала встречи с лидером Китая Си Цзиньпином и премьер-министром Ли Цяном.

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ИталияКитайСи ЦзиньпиньВойна в Украине