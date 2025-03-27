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Мелоні закликала залучити США до наступного саміту "коаліції охочих"

Фото: прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні вважає, що до наступної зустрічі "коаліції охочих" щодо підтримки України мають долучитися Сполучені Штати Америки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ANSA.

"Зараз важливо мати можливість поширити часткове припинення вогню на цивільну інфраструктуру, таку як школи та лікарні, з метою досягнення повного припинення вогню", - сказала Мелоні.

Вона вкотре наголосила, що не передбачається жодної участі Італії в можливому розгортанні західних військових сил в Україні.

Мелоні "підкреслила важливість продовження роботи зі США для припинення конфлікту і досягнення миру, який забезпечить суверенітет і безпеку України, сподіваючись на участь американської делегації в наступній координаційній зустрічі".

Саміт "коаліції охочих"

Нагадаємо, сьогодні, 27 березня, у Парижі відбувся саміт "коаліції охочих". Лідери низки країн обговорили можливість відправки військового контингенту в Україну після завершення війни з РФ у якості гарантій безпеки.

Під час саміту президент України Володимир Зеленський запросив західних чиновників в Україну, щоб розробити більш детальний план для такої ініціативи.

Більше про те, чи введе Європа війська в Україну всупереч волі Росії, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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