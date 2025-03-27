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Мелони призвала привлечь США к следующему саммиту "коалиции желающих"

Фото: премьер-министр Италии Джорджия Мелони (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони считает, что к следующей встрече "коалиции желающих" по поддержке Украины должны присоединиться Соединенные Штаты Америки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ANSA.

"Сейчас важно иметь возможность распространить частичное прекращение огня на гражданскую инфраструктуру, такую как школы и больницы, с целью достижения полного прекращения огня", - сказала Мелони.

Она еще раз отметила, что не предполагается никакого участия Италии в возможном развертывании западных военных сил в Украине.

Мелони "подчеркнула важность продолжения работы с США для прекращения конфликта и достижения мира, который обеспечит суверенитет и безопасность Украины, надеясь на участие американской делегации в следующей координационной встрече".

 

Саммит "коалиции желающих"

Напомним, сегодня, 27 марта, в Париже состоялся саммит "коалиции желающих". Лидеры ряда стран обсудили возможность отправки военного контингента в Украину после завершения войны с РФ в качестве гарантий безопасности.

Во время саммита президент Украины Владимир Зеленский пригласил западных чиновников в Украину, чтобы разработать более детальный план для такой инициативы.

Больше о том, введет ли Европа войска в Украину вопреки воле России, - читайте в материале РБК-Украина.

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