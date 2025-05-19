Мелоні усунули від переговорів лідерів ЄС з Трампом щодо України, - FT

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц намагався знизити напруження у дипломатичному конфлікті між Римом і Парижем, який виник через те, що прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні не була залучена до групи європейських лідерів, які координують з Білим домом зусилля щодо врегулювання війни в Україні.

Ескалація напруженості сталася у п’ятницю, 16 травня, після того, як президент Франції Еммануель Макрон звинуватив Мелоні у поширенні "неправдивої інформації" через те, що вона не брала участі в зустрічі невеликої групи європейських лідерів з президентом України Володимиром Зеленським, а також у спільному телефонному дзвінку лідерів з президентом США Дональдом Трампом.

Мелоні прибула до Албанії для участі в саміті Європейського політичного співтовариства, в якому брали участь 40 європейських лідерів, включно із Зеленським. Однак вона не долучилася до окремої зустрічі Мерца, Макрона, прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера і прем'єра Польщі Дональда Туска. Під час цієї зустрічі обговорювалися результати мирних переговорів між Росією та Україною, що відбулися того дня в Стамбулі. Опісля лідери зателефонували Трампу і Зеленському, а згодом оприлюднили заяву, в якій назвали вимоги Путіна "неприйнятними".

Прем'єр-міністр Італії, яка послідовно підтримує Україну і має тісні особисті зв'язки з Трампом, заявила італійським журналістам, що не була включена до цієї групи через її відмову надсилати війська до України в межах запропонованої "Коаліції рішучих" для гарантування безпеки після ймовірного мирного договору.

"Італія вже давно заявила, що не має наміру відправляти війська до України. Було б нелогічно брати участь у форматах, цілі яких нам не підходять", - сказала Мелоні журналістам у Тирані.

У відповідь Макрон заявив, що питання військового контингенту не обговорювалося ні в Тирані, ні в Києві минулими вихідними, коли він разом зі Стармером, Мерцем і Туском відвідував українську столицю.

"Йдеться про припинення вогню - давайте уникати поширення неправдивої інформації. Її й так уже достатньо з боку Росії", - сказав президент Франції.

Суть конфлікту та Мерц у ролі миротворця

Канцлер ФРН Мерц зустрівся з Мелоні напередодні недільної інавгураційної меси Папи Лева XIV, намагаючись знизити напругу. Він заявив, що обидва лідери дійшли згоди, що Італія "має брати участь" в усіх європейських мирних ініціативах щодо України.

"Я проведу переговори в ЄС найближчими днями, щоб Італія була залучена до всіх наших зусиль щодо врегулювання цього конфлікту. Ми не маємо допустити поділу. В ЄС не існує країн першого чи другого сорту, і всі прагнуть якнайшвидше завершити цю війну", - заявив Мерц на прес-конференції в Римі.

Під час спільної прес-конференції, Мелоні закликала лідерів "відкинути егоїзм" та зосередитися на "єдності Заходу". Вона знову виступила за "справедливий мир", який не означав би капітуляцію Києва, і назвала переговори у Стамбулі "обережним першим кроком до мирного процесу".

Видання нагадало, що відсутність Мелоні серед чотирьох лідерів, які від імені Європи спілкувалися з Трампом щодо України, а також публічна критика з боку Макрона, викликали резонанс в Італії. Критики звинувачують главу уряду у відстороненні своєї країни від важливих процесів.

Мелоні також звинувачують у брехні щодо справжніх причин її виключення з переговорів, а деякі її союзники вважають, що на ухвалення такого рішення вплинула її особиста антипатія до Макрона.

"Мелоні є носієм національних інтересів Італії. Не поїхати туди через особисту неприязнь до одного з лідерів - це неприйнятно", - заявив депутат-центрист Карло Календа в ефірі місцевого телеканалу.

У FT зазначили, що неприязнь між лідерами Франції та Італії неодноразово проявлялася відколи Мелоні прийшла до влади наприкінці 2022 року. Зокрема, Макрон не запросив її на приватну вечерю з Зеленським на початку 2023 року.

Окрім давнього конфлікту з Макроном, у Мелоні були напружені відносини і з попередником Мерца, Олафом Шольцом. Разом із партнерами по "зеленій" коаліції він публічно критикував політику італійського прем'єра щодо міграції.

Водночас, Мерц, чия партія - Християнсько-демократичний союз (ХДС) - зробила посилення міграційної політики ключовим пунктом своєї програми, намагався продемонструвати теплі відносини з Мелоні. Ввечері у суботу, 17 травня, він звертався до неї на ім’я "Джорджіа" та використовував неформальну форму звернення "du".

"Разом ми прагнемо сильної, безпечної та конкурентоспроможної Європи. І я дуже вдячний, Джорджіа, що ми змогли встановити тісний контакт у перші ж дні", - заявив очільник німецького уряду.