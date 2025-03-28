Прем'єрка Італії скептично оцінила ідею Макрона щодо "сил стримування" для України

Прем'єрка Італії Джорджа Мелоні скептично оцінила ідею президента Франції Еммануеля Макрона щодо "сил стримування". Він пропонує розмістити їх в Україні після завершення війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мелоні в інтерв'ю Financial Times.

На думку Мелоні, розгортання "сил стримування" в Україні російський диктатор Володимир Путін може сприйняти як провокацію.

"Тут ми маємо бути обережними. Це може бути сприйнято радше як загроза", - вважає прем'єрка Італії.

Вона нагадала, що пропонувала розширення п'ятої статті НАТО на Україну без вступу країни в Альянс. На її думку, це було б "простіше та ефективніше", ніж інші пропозиції.

Мелоні заперечила, що такий сценарій може спровокувати РФ, оскільки був би менш загрозливим для неї, якщо тільки РФ знову не планує нападу на Україну.

"Але якщо вони бачать у цьому більшу загрозу, без України в НАТО, то це означає, що ми не можемо довіряти ніякому миру, підписаному з Росією, оскільки, якщо Росія дійсно не хоче знову вдертися в Україну, чому вона повинна сказати "ні"?", - сказала Мелоні.