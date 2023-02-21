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Мелоні про українську "формулу миру": є чудовою відправною точкою

Фото: прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Українська "формула миру" є чудовою відправною точкою для пошуку шляхів завершення війни та побудови тривалого й справедливого миру для України та для Європи.

Про це заявила прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє РБК-Україна.

"Ми всі працюємо над пошуком вирішення цього конфлікту. Я вважаю, треба взяти до уваги, що Україна докладає дуже важливих зусиль у цьому напрямку - у неї є "Формула миру" з десяти пунктів, яку вона представила міжнародній спільноті. Я вважаю, що це чудова відправна точка для початку. Але важливо, щоб мир був тривалим і справедливим для України та для Європи", - сказала Мелоні.

За словами прем'єра, справжнього миру можна буде досягти, якщо світова спільнота протистоятиме можливості вторгнення в суверенні держави та спробами змінювати їхні кордони.

"Тож, на мою думку, найважливішим елементом має бути повага до міжнародного права і те, що ніяких рішень не може бути ухвалено без України. Я вважаю, ми повинні дійти згоди з цих питань... Світ змінився після 24 лютого 2022 року, і не через наш вибір", - зазначила вона.

Нагадаємо, у квітні Італія планує провести конференцію з відновлення України.

Раніше повідомлялося, що Британія має намір організувати конференцію з відновлення України. Вона має відбутися у червні.

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