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Мелони об украинской "формуле мира": прекрасная отправная точка

Фото: премьер-министр Италии Джорджа Мэлони (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Украинская "формула мира" - отличная отправная точка для поиска путей завершения войны и построения длительного и справедливого мира для Украины и Европы.

Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджа Мэлони во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает РБК-Украина.

"Мы все работаем над поиском разрешения этого конфликта. Я считаю, надо принять во внимание, что Украина прилагает очень важные усилия в этом направлении - у нее есть "Формула мира" из десяти пунктов, которую она представила международному сообществу. Я считаю, что это отличная отправная точка для начала. Но важно, чтобы мир был длительным и справедливым для Украины и Европы", - сказала Мелони.

По словам премьера, настоящего мира можно будет достичь, если мировое сообщество будет противостоять возможности вторжения в суверенные государства и попыткам изменять их границы.

"Поэтому, по моему мнению, важнейшим элементом должно быть уважение к международному праву и то, что никакие решения не могут быть приняты без Украины. Я считаю, мы должны прийти к согласию по этим вопросам... Мир изменился после 24 февраля 2022 года, и не из-за нашего выбора", - отметила она.

Напомним, в апреле Италия планирует провести конференцию по восстановлению Украины.

Ранее сообщалось, что Британия намерена организовать конференцию по восстановлению Украины. Она должна состояться в июне.

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