Мелоні серйозно занепокоєна поведінкою Трампа, - Bloomberg

Через цю стурбованість Мелоні ретельно уникає будь-якої публічної критики на адресу президента США, повідомили Bloomberg італійські чиновники на умовах анонімності. Тому всі заяви італійської прем'єрки щодо торгівлі та пошуків миру в Україні ретельно зважені, щоб не дратувати Білий дім.

Санкції проти автовиробників

Попри це, за даними видання, італійські автовиробники, такі як Stellantis NV, вже відчули на собі вплив нових тарифів США. А виробник суперкарів Ferrari NV оголосив про підвищення цін на деякі моделі в США.

Крім того, минулими вихідними адміністрація Трампа скасувала дозвіл компанії Eni SpA на отримання плати за газ, який вона видобуває у Венесуелі. Тоді як у 2023 році італійська енергетична компанія отримала там близько 320 мільйонів євро доходу.

Спроби посилити позиції в ЄС

Видання зазначає, що Мелоні прагнула утвердитися як ключова фігура як у ЄС, так і у відносинах із США. Проведення саміту "Великої сімки" в Італії минулого року продемонструвало її вміння співпрацювати з різними політичними силами у часи зростаючих розбіжностей.

Прем'єрка Італії намагалася ствердитися в європейській політиці завдяки своєму спілкуванню с Трампом. Адже Мелоні була єдиною європейською лідеркою, яка відвідала інавгурацію Трампа у січні. Вона також зустрічалася з президентом у Мар-а-Лаго, підтримувала тісні зв’язки з Ілоном Маском і заявляла, що очікує на візит до Білого дому.

Візит під питанням

За словами італійських посадовців, обізнаних із її планами, Мелоні розраховувала використати цю поїздку, щоб домогтися хоча б часткового винятку з тарифів США на імпорт із ЄС. Однак, як зазначають чиновники, чіткої дати візиту досі немає.

Джерела Bloomberg додають, що Мелоні намагалася використати дипломатичні канали, щоб встановити новий зв’язок із Білим домом, але поки що це не дало значних результатів.