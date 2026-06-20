Мелоні порадила Трампу думати про власну популярність

Суперечка про популярність та інтереси Італії

Мелоні наголосила, що публічні випади з боку Трампа є безглуздими. Вона додала, що більше не планує повертатися до обговорення цієї теми, оскільки подібні видовища шкодять єдності західного світу.

За словами Мелоні, рівень її підтримки серед виборців жодним чином не пов'язаний із дружбою чи стосунками з американським політиком.

Свою популярність в Італії вона пояснила виключно здатністю послідовно та ефективно захищати національні інтереси власної держави.

"У будь-якому разі, моя популярність тебе не хвилює. Раджу тобі зосередитися на своїй", - підкреслила Мелоні.

Статус військових баз США

Окремо керівниця уряду звернула увагу на функціонування американських військових об'єктів на території країни. Вона підкреслила, що використання цих баз чітко регулюється чинними двосторонніми угодами.

Італія суворо дотримується підписаних документів, і ці домовленості не можуть бути порушені, поки діє поточний склад уряду.

Мелоні резюмувала, що в цьому питанні країна залишається повністю суверенною державою.