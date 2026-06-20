Мелони посоветовала Трампу думать о собственной популярности

Глава правительства Италии Джорджа Мелони призвала американского президента Дональда Трампа прекратить безосновательные нападки и посоветовала ему сосредоточиться на собственной популярности.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявила премьер-министр Италии на своей официальной странице в Facebook.
Мелони подчеркнула, что публичные выпады со стороны Трампа бессмысленны. Она добавила, что больше не планирует возвращаться к обсуждению этой темы, поскольку подобные спектакли наносят ущерб единству западного мира.
По словам Мелони, уровень ее поддержки среди избирателей никоим образом не связан с дружбой или отношениями с американским политиком.
Свою популярность в Италии она объяснила исключительно способностью последовательно и эффективно защищать национальные интересы своего государства.
"В любом случае, моя популярность тебя не волнует. Советую тебе сосредоточиться на своей", - подчеркнула Мелони.
Отдельно глава правительства обратила внимание на функционирование американских военных объектов на территории страны. Она подчеркнула, что использование этих баз четко регулируется действующими двусторонними соглашениями.
Италия строго соблюдает подписанные документы, и эти договоренности не могут быть нарушены, пока действует нынешний состав правительства.
Мелони резюмировала, что в этом вопросе страна остается полностью суверенным государством.
Напомним, недавно между Дональдом Трампом и Джорджией Мелони разразился публичный скандал после саммита G7 во Франции. Американский лидер заявил в интервью, что глава итальянского правительства якобы умоляла его сделать совместное фото, поскольку очень этого хотела.
Мелони резко опровергла эти слова, назвав их полностью выдуманными, и выразила возмущение таким поведением президента США по отношению к своим союзникам.
Это уже не первый случай серьезных разногласий между политиками, которых ранее считали единомышленниками. До этого президент США обвинял итальянскую премьер-министр в "отсутствии мужества" из-за отказа Рима присоединиться к разблокированию Ормузского пролива.
Тогда Мелони ответила Трампу на критику и подчеркнула, что настоящие союзники должны иметь смелость высказываться и открыто говорить правду, даже если они не согласны друг с другом.