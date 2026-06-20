Мелони посоветовала Трампу думать о собственной популярности

Спор о популярности и интересах Италии

Мелони подчеркнула, что публичные выпады со стороны Трампа бессмысленны. Она добавила, что больше не планирует возвращаться к обсуждению этой темы, поскольку подобные спектакли наносят ущерб единству западного мира.

По словам Мелони, уровень ее поддержки среди избирателей никоим образом не связан с дружбой или отношениями с американским политиком.

Свою популярность в Италии она объяснила исключительно способностью последовательно и эффективно защищать национальные интересы своего государства.

"В любом случае, моя популярность тебя не волнует. Советую тебе сосредоточиться на своей", - подчеркнула Мелони.

Статус военных баз США

Отдельно глава правительства обратила внимание на функционирование американских военных объектов на территории страны. Она подчеркнула, что использование этих баз четко регулируется действующими двусторонними соглашениями.

Италия строго соблюдает подписанные документы, и эти договоренности не могут быть нарушены, пока действует нынешний состав правительства.

Мелони резюмировала, что в этом вопросе страна остается полностью суверенным государством.