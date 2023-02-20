Мелоні перед візитом в Україну поїде до Варшави на зустріч із Моравецьким, - ЗМІ

Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні 20 лютого відвідає Варшаву, де проведе зустріч зі своїм польським колегою Матеушем Моравецьким.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Rai News.

"Прем'єр-міністр Джорджія Мелоні, як стало відомо з дипломатичних джерел, вдень очікується у Варшаві, де вона зустрінеться з прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким", - йдеться у повідомленні.