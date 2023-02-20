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Мелоні перед візитом в Україну поїде до Варшави на зустріч із Моравецьким, - ЗМІ

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Понеділок 20 лютого 2023 15:31
Мелоні перед візитом в Україну поїде до Варшави на зустріч із Моравецьким, - ЗМІ Фото: прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні 20 лютого відвідає Варшаву, де проведе зустріч зі своїм польським колегою Матеушем Моравецьким.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Rai News.

"Прем'єр-міністр Джорджія Мелоні, як стало відомо з дипломатичних джерел, вдень очікується у Варшаві, де вона зустрінеться з прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким", - йдеться у повідомленні.

Після візиту до Польщі Мелоні вирушить до України на зустріч із президентом Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні у вівторок, 21 лютого, відвідає Київ та оголосить новий пакет військової допомоги для України.

Ми писали, що прем'єр Італії анонсувала візит до України напередодні річниці вторгнення Росії.

Як відомо, уряд Італії в середині лютого схвалив шостий пакет допомоги Україні.

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