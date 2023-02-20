Мелони перед визитом в Украину поедет в Варшаву на встречу с Моравецким, - СМИ

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони 20 февраля посетит Варшаву, где проведет встречу со своим польским коллегой Матеушем Моравецким.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Rai News.

"Премьер-министр Джорджия Мелони, как стало известно из дипломатических источников, днем ​​ожидается в Варшаве, где она встретится с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким", - говорится в сообщении.