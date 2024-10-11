Мелоні назвала дату проведення конференції з відновлення України у Римі

Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні оголосила про проведення "Конференції з відновлення України". Вона відбудеться в Римі 10-11 липня 2025 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Rai News.
"Прагнути до майбутнього миру і процвітання означає також прагнути до відновлення, і я рада оголосити, що конференція пройде в Римі: це подія, про яку ми дуже дбаємо і над якою працювали протягом певного часу", - наголосила Мелоні після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.
Вона також додала, що Україна не залишиться сама у своїх зусиллях із відновлення.
"Ми будемо поруч із нею стільки, скільки буде потрібно", - наголосила вона.
У березні 2023 року Світовий банк оцінив потреби України у відновленні після російського вторгнення у 411 мільярдів доларів. Це вище порівняно з попередньою оцінкою 349 мільярдів доларів, представленою у вересні 2022 року.
При цьому прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що ця сума не враховує даних про втрати на тимчасово окупованих територіях.
Крім того, Світовий банк, Європейська комісія та ООН підвищили свої прогнози щодо загальної вартості реконструкції та відновлення України до 486 мільярдів доларів протягом наступного десятиліття.
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