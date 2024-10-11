Мелони назвала дату проведения конференции по восстановлению Украины в Риме

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони объявила о проведении "Конференции по восстановлению Украины". Она состоится в Риме 10-11 июля 2025 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Rai News.
"Стремиться к будущему миру и процветанию означает также стремиться к восстановлению, и я рада объявить, что конференция пройдет в Риме: это событие, о котором мы очень заботимся и над которым работали в течение некоторого времени", - подчеркнула Мелони после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Она также добавила, что Украина не останется одна в своих усилиях по восстановлению.
"Мы будем рядом с ней столько, сколько потребуется", - подчеркнула она.
В марте 2023 года Всемирный банк оценил потребности Украины в восстановлении после российского вторжения в 411 миллиардов долларов. Это выше по сравнению с предыдущей оценкой в 349 миллиардов долларов, представленной в сентябре 2022 года.
При этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что эта сумма не учитывает данные о потерях на временно оккупированных территориях.
Кроме того, Всемирный банк, Европейская комиссия и ООН повысили свои прогнозы по общей стоимости реконструкции и восстановления Украины до 486 миллиардов долларов в течение следующего десятилетия.
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