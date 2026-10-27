У неділю Сальвіні переобрали лідером ультраправої партії "Ліга". Після цього він пообіцяв вимагати від уряду зупинити допомогу Україні. Він також засумнівався, чи не потрапила частина грошей до корумпованих посадовців з оточення президента Володимира Зеленського.

"Ліга" в Європарламенті входить до групи "Патріоти за Європу" разом із "Національним об'єднанням" Марін Ле Пен. Сам Сальвіні неодноразово виступав проти військової допомоги Україні.

Уряд Мелоні підтримує Україну з початку повномасштабного вторгнення. Після виступу Сальвіні прем'єрка зателефонувала йому, висловила невдоволення ультиматумом і застерегла від публічних суперечок усередині коаліції.

Новий пакет готовий

Міністр закордонних справ Антоніо Таяні, лідер ще однієї партії коаліції "Вперед, Італіє", запевнив, що курс уряду не зміниться.

"Наша позиція добре відома: ми підтримуємо Україну й продовжуватимемо допомагати їй стільки, скільки буде потрібно", - наголосив він.

За словами Таяні, наступний пакет військової допомоги вже готовий і найближчим часом вирушить до України.

Суперечка розгортається на тлі боротьби правих партій за виборців перед загальними виборами в Італії наступного року. "Лізі" дедалі сильніше конкурує ультраправа партія "Національне майбутнє" колишнього генерала Роберто Ванначчі.