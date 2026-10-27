Мелони упрекнула своего вице-премьера за требование прекратить помощь Украине

Вицепремьер Италии Маттео Сальвини пообещал добиваться прекращения помощи Украине, но правительство его не поддержало. Премьер Джорджа Мэлони выразила ему недовольство.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на итальянскую газету La Repubblica.
В воскресенье Сальвини переизбрали лидером ультраправой партии "Лига". После этого он пообещал потребовать от правительства приостановить помощь Украине. Он также усомнился, не попала ли часть денег в коррумпированных чиновников из окружения президента Владимира Зеленского.
"Лига" в Европарламенте входит в группу "Патриоты за Европу" вместе с "Национальным объединением" Марин Ле Пен. Сам Сальвини не раз выступал против военной помощи Украине.
Правительство Мэлони поддерживает Украину с начала полномасштабного вторжения. После выступления Сальвини премьер позвонила ему, выразила недовольство ультиматумом и предостерегла от публичных споров внутри коалиции.
Министр иностранных дел Антонио Таяни, лидер еще одной партии коалиции "Вперед, Италия", заверил, что курс правительства не изменится.
"Наша позиция хорошо известна: мы поддерживаем Украину и будем продолжать помогать ей столько, сколько потребуется", - подчеркнул он.
По словам Таяни, следующий пакет военной помощи уже готов и в ближайшее время отправится в Украину.
Спор разворачивается на фоне борьбы правых партий за избирателей перед всеобщими выборами в Италии в следующем году. "Лиге" все сильнее конкурирует ультраправая партия "Национальное будущее" бывшего генерала Роберто Ванначчи.
Мэлони последовательно держит проукраинский курс, даже если это означает разногласия с Вашингтоном. В частности, она раскритиковала "дизельное соглашение" президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным, назвав его крайне рискованным. По мнению премьера, эта договоренность не решит главную проблему, которую Трамп пытается решить.
Сальвини не впервые оказывается в центре скандала в отношении России. В сентябре он встретился с послом РФ, и тогда Мелони подчеркнула, что позиция Италии по отношению к Украине не изменилась.