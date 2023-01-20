Мельник закликав Німеччину не перешкоджати постачанню танків Leopard Україні

Заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник закликав уряд Німеччини припинити перешкоджати постачанню танків Leopard в Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Suddeutsche Zeitung.
Leopard
Нагадаємо, сьогодні, 20 січня, міністр оборони Німеччини назвав умову передачі танків Leopard 2 ЗСУ.
Також сьогодні Німеччина анонсувала свій новий пакет військової допомоги для України на 1 млрд євро.
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