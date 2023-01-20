Мельник призвал Германию не препятствовать поставкам танков Leopard Украине

Заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник призвал правительство Германии прекратить препятствовать поставкам танков Leopard в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Suddeutsche Zeitung.
Leopard
Напомним, сегодня, 20 января, министр обороны Германии назвал условие передачи танков Leopard 2 ВСУ.
Также сегодня Германия анонсировала свой новый пакет военной помощи для Украины в 1 млрд евро.
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