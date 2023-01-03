Из Мелитополя сбегают российские медики: мэр назвал причины
Российские медработники начали бежать из временно оккупированного Мелитополя вслед за коллаборантами. Одной из причин этому является страх перед украинскими военными.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой мэра Мелитополя Ивана Федорова в Telegram.
По его словам, больница в Мелитополе донедавна оставалась едва ли не последней на всей оккупированной части Запорожской области, которая оказывала помощь гражданскому населению. Но сейчас там остается все меньше места для мирных жителей, поскольку туда уже месяц свозят раненых и заболевших оккупантов.
Он отметил, что российские военные медики начали покидать город.
"Причин для неожиданного побега несколько: сверхвысокое количество раненых российских военных, на которых не хватает ни медперсонала, ни койко-мест, поведение самих оккупантов, которых доставляют в больницу в состоянии наркотического опьянения и жест доброй воли из-за боязни ВСУ и сил сопротивления, которые не оставят в покое ни одного врага", - отметил Федоров.
Мэр также добавил, что на фоне нехватки медработников оккупанты угрозами и подкупом пытаются уговорить украинских врачей помочь российским военным, но они отказываются.
Напомним, ранее военный эксперт Сергей Грабский в комментарии РБК-Украина заявлял, что Вооруженные силы Украины способны на молниеносный прорыв на Мелитополь.
Также мы писали, что вчера, 2 января, в Мелитополе прогремели взрывы.
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