UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Из Мелитополя уехали около половины жителей за последние 60 дней, - мэрия

Фото: эвакуация из Мелитополя (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Из Мелитополя уехали 45-50% жителей за последние два месяца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Мелитополя Ивана Федорова во время телемарафона.

По его словам, в городе с более 150 тыс. населения осталось лишь около 70 тыс. Оставшиеся в большинстве своем - пожилые люди.

В селах же, как говорит Федоров, осталось больше людей, но к пригородным селам оккупанты не дошли.

Напомним, ранее в мае российские оккупанты назначили экс-нардепа "ОПЗЖ" Евгения Балицкого "губернатором" Запорожской области, притом, что рашисты только частично контролируют регион.

Напомним также, в марте оккупанты назначили Галину Данильченко "мэром" Мелитополя. Ее называют "правой рукой" Балицкого.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожская область