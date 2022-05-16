З Мелітополя виїхали близько половини мешканців за останні 60 днів, - мерія

З Мелітополя виїхали 45-50% мешканців за останні два місяці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Мелітополя Івана Федорова під час телемарафону.
За його словами, у місті з понад 150 тис. населення залишилося лише близько 70 тис. Ті, що залишилися здебільшого - люди похилого віку.
У селах, як каже Федоров, залишилося більше людей, але до приміських сел окупанти не дійшли.
Нагадаємо, раніше в травні російські окупанти призначили екс-нардепа "ОПЗЖ" Євгена Балицького "губернатором" Запорізької області, притому, що рашисти тільки частково контролюють регіон.
Нагадаємо також, у березні окупанти призначили Галину Данильченко "мером" Мелітополя. Її називають "правою рукою" Балицького.
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