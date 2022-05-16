RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

З Мелітополя виїхали близько половини мешканців за останні 60 днів, - мерія

Фото: евакуація з Мелітополя (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

З Мелітополя виїхали 45-50% мешканців за останні два місяці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Мелітополя Івана Федорова під час телемарафону.

За його словами, у місті з понад 150 тис. населення залишилося лише близько 70 тис. Ті, що залишилися здебільшого - люди похилого віку.

У селах, як каже Федоров, залишилося більше людей, але до приміських сел окупанти не дійшли.

Нагадаємо, раніше в травні російські окупанти призначили екс-нардепа "ОПЗЖ" Євгена Балицького "губернатором" Запорізької області, притому, що рашисти тільки частково контролюють регіон.

Нагадаємо також, у березні окупанти призначили Галину Данильченко "мером" Мелітополя. Її називають "правою рукою" Балицького.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запорожская область