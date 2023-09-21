На Мелітопольському напрямку ЗСУ змушують окупантів відходити з займаних позицій

Мелітопольський напрямок

"На Мелітопольському напрямку сили оборони продовжують наступальну операцію, завдаючи окупаційним військам значних втрат у живій силі та техніці, змушують ворога відходити з займаних позицій", - розповів він.

Крім того, за словами спікера, ЗСУ відбили атаки ворога в районі Роботиного Запорізької області, які завершилися для окупантів значними втратами.

Бахмут та Бахмутський напрямок

Також Сили оборони продовжують штурмові дії в районі південніше Бахмута Донецької області та закріплюються на зайнятих рубежах.

"На Бахмутському напрямку успішно відбили атаки противника в районі західніше Зайцевого Донецької області. Противник намагався відновити втрачене положення в районі північно-східніше Андріївки Донецької області. Успіху не мав", - додав Ковальов.

Мар'їнський, Авдіївський та Шахтарський напрямки

Крім того, ЗСУ стримують наступ окупантів на Мар’їнському напрямку - тут противник вів безуспішні наступальні дії в районі Мар’їнки, де минулої доби здійснив 13 невдалих спроб витіснити ЗСУ з займаних позицій.

Водночас на Авдіївському та Шахтарському напрямках українські військові продовжують тримати оборону на зайнятих рубіжах, утримують ініціативу. Загалом відбулось 23 бойових зіткнення.

Ситуація на фронті на ранок

За даними Генштабу, сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальну операцію на Мелітопольському напрямку та наступальні дії на Бахмутському напрямку. Минулої доби сталося 23 бойові зіткнення. Зокрема, судячи зі звіту Інституту вивчення війни, ЗСУ продовжили наступальні дії в районі Бахмута Донецької області, а також на заході Запорізької області.