На Мелитопольском направлении ВСУ заставляют оккупантов отходить с занимаемых позиций

Мелитопольское направление

"На Мелитопольском направлении силы обороны продолжают наступательную операцию, нанося оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике, заставляют врага отходить с занимаемых позиций", - рассказал он.

Кроме того, по словам спикера, ВСУ отразили атаки врага в районе Работино Запорожской области, которые завершились для оккупантов значительными потерями.

Бахмут и Бахмутское направление

Также Силы обороны продолжают штурмовые действия в районе южнее Бахмута Донецкой области и закрепляются на занятых рубежах.

"На Бахмутском направлении успешно отбили атаки противника в районе западнее Зайцево Донецкой области. Противник пытался восстановить утраченное положение в районе северо-восточнее Андреевки Донецкой области. Успеха не было", - добавил Ковалев.

Марьинское, Авдеевское и Шахтерское направления

Кроме того, ВСУ сдерживают наступление окупантов на Марьинском направлении - здесь противник вел безуспешные наступательные действия в районе Марьинки, где за прошедшие сутки предпринял 13 неудачных попыток вытеснить ВСУ с занимаемых позиций.

В то же время, на Авдеевском и Шахтерском направлениях украинские военные продолжают держать оборону на занятых рубежах, удерживают инициативу. В общей сложности произошло 23 боевых столкновения.

Ситуация на фронте на утро

По данным Генштаба, Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении. За прошедшие сутки произошло 23 боевых столкновения. В частности, судя из отчета Института изучения войны, ВСУ продолжили наступательные действия в районе Бахмута Донецкой области, а также на западе Запорожской области.