В Мелітополі зранку стався вибух
У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області з ранку четверга, 14 грудня, пролунав вибух.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Мелітополя Івана Федорова.
"В Мелітополі гучно. Мешканці повідомляють про вибух в тимчасово окупованому місті", - розповів він.
Ситуація у Мелітополі
Мелітополь Запорізької області російські війська окупували практично одразу під час масштабного вторгнення на територію України у лютому 2022 року.
У місті на даний момент добре розвинений партизанський рух, учасники якого, незважаючи на оголошене на них полювання, постійно влаштовують "бавовни" містом, часто лунають вибухи та "мінусуються" колаборанти. У свою чергу, загарбники почали розвішувати по місту відеокамери, а також продовжують викрадати цивільних у пошуках "терористів" і партизанів.
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