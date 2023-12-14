В Мелитополе с утра произошел взрыв

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Мелитополя Ивана Федорова.

"В Мелитополе громко. Жители сообщают о взрыве во временно оккупированном городе", - рассказал он.

Ситуация в Мелитополе

Мелитополь Запорожской области российские войска оккупировали практически сразу в ходе масштабного вторжения на территорию Украины в феврале 2022 года.

В городе на данный момент хорошо развито партизанское движение, участники которого, несмотря на объявленную на них охоту, постоянно устраивают "хлопки" по городу, часто звучат взрывы и "минусуются" коллаборанты. В свою очередь, захватчики начали развешивать по городу видеокамеры, а также продолжают похищать гражданских в поисках "террористов" и партизан.