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В Мелитополе с утра произошел взрыв

Украина, Четверг 14 декабря 2023 09:58
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В Мелитополе с утра произошел взрыв Фото: в Мелитополе с утра произошел взрыв 14 декабря (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области с утра четверга, 14 декабря, прогремел взрыв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Мелитополя Ивана Федорова.

"В Мелитополе громко. Жители сообщают о взрыве во временно оккупированном городе", - рассказал он.

Ситуация в Мелитополе

Мелитополь Запорожской области российские войска оккупировали практически сразу в ходе масштабного вторжения на территорию Украины в феврале 2022 года.

В городе на данный момент хорошо развито партизанское движение, участники которого, несмотря на объявленную на них охоту, постоянно устраивают "хлопки" по городу, часто звучат взрывы и "минусуются" коллаборанты. В свою очередь, захватчики начали развешивать по городу видеокамеры, а также продолжают похищать гражданских в поисках "террористов" и партизан.

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