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В Мелітополі чутно вибухи

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Мелітополь, П'ятниця 10 лютого 2023 19:28
В Мелітополі чутно вибухи Фото: в Мелітополі чутно вибухи (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 10 лютого, в Мелітополі та районі чутно звуки вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міського голови Мелітополя Івана Федорова.

"У Мелітополі та районі гучно", - заявив Федоров.

Він сказав, що місцеві жителі повідомляють про вибухи, та наголосив, що з'ясовує деталі ситуації.

Нагадаємо, Федоров повідомив, що у тимчасово окупованому Мелітополі залишилось приблизно 30% від кількості населення, що було до повномасштабного вторгнення РФ.

Крвм того, РБК-Україна писало про те, що в Мелітополі росіяни почали тероризувати учителів шкіл.

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