В Мелитополе осталось около 30% населения, - Федоров

Во временно оккупированном Мелитополе осталось от 50 до 60 тысяч жителей, что составляет примерно 30% от населения до полномасштабного вторжения РФ.

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров, передает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ .

Во временно оккупированном Мелитополе остаются от 50 до 60 тысяч жителей, это треть от населения до начала полномасштабного вторжения России.

Такую цифру на брифинге в Медиацентре Украина - Укринформ привел городской голова Мелитополя Иван Федоров.

"Осталось 50 - 60 тысяч жителей, это примерно треть от количества, которое было до 24 февраля 2022 года", - сказал он, уточнив, что сейчас выехать из города можно через временно оккупированный Крым.

Мэр напомнил, что Украина продолжает выплачивать зарплату, начислять пенсии и другие социальные выплаты жителям временно оккупированных территорий.