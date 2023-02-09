ua ru
Чт, 09 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Мелитополе осталось около 30% населения, - Федоров

Новина українською →
Мелитополь, Четверг 09 февраля 2023 07:33
В Мелитополе осталось около 30% населения, - Федоров Фото: мэр Мелитополя Иван Федоров (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Во временно оккупированном Мелитополе осталось от 50 до 60 тысяч жителей, что составляет примерно 30% от населения до полномасштабного вторжения РФ.

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров, передает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

Во временно оккупированном Мелитополе остаются от 50 до 60 тысяч жителей, это треть от населения до начала полномасштабного вторжения России.

Такую цифру на брифинге в Медиацентре Украина - Укринформ привел городской голова Мелитополя Иван Федоров.

"Осталось 50 - 60 тысяч жителей, это примерно треть от количества, которое было до 24 февраля 2022 года", - сказал он, уточнив, что сейчас выехать из города можно через временно оккупированный Крым.

Мэр напомнил, что Украина продолжает выплачивать зарплату, начислять пенсии и другие социальные выплаты жителям временно оккупированных территорий.

Напомним, что кафиры усилили давление на гражданских в Мелитополе. Прибегают к новым методам шантажа, чтобы заставить получить российский паспорт.

Напомним, РБК-Украина писала о том, что в Мелитополе россияне начали терроризировать учителей школ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мелитополь
NEWS
На Кременском направлении наблюдается "максимальное обострение": карты боев от ISW
На Кременском направлении наблюдается "максимальное обострение": карты боев от ISW
DAILY
Аварийные сети. Почему энергосистема не выдерживает нагрузок после ремонтов
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Аварийные сети. Почему энергосистема не выдерживает нагрузок после ремонтов