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В Мелітополі вже другу ніч поспіль лунають гучні вибухи

Фото: у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області не вщухають вибухи вже другу ніч поспіль (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області вже другу ніч поспіль лунають вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Мелітополя Івана Федорова.

"Розпочалося все з того, що в ніч з суботи на неділю ворог почав тотальні перевірки будинків. Звичайно намагається знайти спротив. А після цього вони почали якусь перестрілку, яка тривала декілька годин", - розповів він.

За словами мера Мелітополя, уже в неділю стало відомо, що військові РФ постріляли один одного і вбили щонайменше одного окупанта з Осетії.

"Також і сьогодні зранку вибухи і в Мелітополі, і в Токмаку", - додав Федоров.

Вибухи у Мелітополі Запорізької області

У населених пунктах Запорізької області постійно лунають вибухи. Зокрема, у тимчасово окупованому військами РФ Мелітополі (Запорізька область) пролунали вибухи в ніч проти понеділка, 12 червня. Росіяни посилили тиск на цивільних у місті. Розташували блокпости вулицями, влаштовують обшуки.

Як повідомлялося, сьогодні вранці прогриміли вибухи біля тимчасово окупованого Бердянська Запорізької області.

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Мелітопольвибухи