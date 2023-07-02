В Мелітополі ввечері пролунав вибух в районі бази росіян, - Федоров

"Вчора (1 липня – ред.) о 19:30 в Мелітополі пролунав потужний вибух, який чули мешканці усіх районів міста. Вибух стався на півночі міста поблизу селища Семенівка, де ворог захопив ферму, і там у них була розташована одна з військових баз ворога. Також вчора мешканці бачили роботу дірявої ППО ворога", - розповів міський голова.

Також Федоров розповів й про те, що ворог встановив крематорій на території колишнього дитячого санаторії. Там же росіяни спалюють своїх солдатів.

Вибухи у Мелітополі

Мелітополь Запорізької області перебуває під тимчасовою окупацією з початку повномасштабного вторгнення ворога. Місто стало місцем зосередження окупантів - як їхньої живої сили, так і техніки.

Попри окупацію та постійну боротьбу загарбників із проукраїнськи налаштованими городянами, місцеві партизани постійно допомагають нашим військовим. Під ударом опиняються російські склади з боєприпасами чи пункти дислокації солдатів.