UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Мелітополі ввечері пролунав вибух в районі бази росіян, - Федоров

Фото: d Мелітополі ввечері пролунав вибух в районі бази росіян (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В тимчасово окупованому Мелітополі, вчора, 1 липня, пролунав гучний вибух в районі військової бази росіян.

Про це розповів мер Мелітополя Іван Федоров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його слова в ефірі телемарафону.

"Вчора (1 липня – ред.) о 19:30 в Мелітополі пролунав потужний вибух, який чули мешканці усіх районів міста. Вибух стався на півночі міста поблизу селища Семенівка, де ворог захопив ферму, і там у них була розташована одна з військових баз ворога. Також вчора мешканці бачили роботу дірявої ППО ворога", - розповів міський голова.

Також Федоров розповів й про те, що ворог встановив крематорій на території колишнього дитячого санаторії. Там же росіяни спалюють своїх солдатів.

Вибухи у Мелітополі

Мелітополь Запорізької області перебуває під тимчасовою окупацією з початку повномасштабного вторгнення ворога. Місто стало місцем зосередження окупантів - як їхньої живої сили, так і техніки.

Попри окупацію та постійну боротьбу загарбників із проукраїнськи налаштованими городянами, місцеві партизани постійно допомагають нашим військовим. Під ударом опиняються російські склади з боєприпасами чи пункти дислокації солдатів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяМелітопольВійна в Україні