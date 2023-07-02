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В Мелитополе вечером раздался взрыв в районе базы россиян, - Федоров

Фото: d Мелитополе вечером раздался взрыв в районе базы россиян (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Во временно оккупированном Мелитополе, вчера, 1 июля, раздался громкий взрыв в районе военной базы россиян.

Об этом рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его слова в эфире телемарафона.

"Вчера (1 июля - ред.) в 19:30 в Мелитополе прогремел мощный взрыв, который слышали жители всех районов города. Взрыв произошел на севере города вблизи поселка Семеновка, где враг захватил ферму, и там у них была расположена одна из военных баз врага. Также вчера жители видели работу дырявой ПВО врага", - рассказал городской голова.

Также Федоров рассказал и о том, что враг установил крематорий на территории бывшего детского санатория. Там же россияне сжигают своих солдат.

Взрывы в Мелитополе

Мелитополь Запорожской области находится под временной оккупацией с начала полномасштабного вторжения врага. Город стал местом сосредоточения оккупантов - как их живой силы, так и техники.

Несмотря на оккупацию и постоянную борьбу захватчиков с проукраински настроенными горожанами, местные партизаны постоянно помогают нашим военным. Под ударом оказываются российские склады с боеприпасами или пункты дислокации солдат.

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