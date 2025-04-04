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У Мелітополі вибухнув ворожий бронеавтомобіль з "кадирівцями", - ГУР

П'ятниця 04 квітня 2025 11:38
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У Мелітополі вибухнув ворожий бронеавтомобіль з "кадирівцями", - ГУР Фото: у Мелітополі вибухнув ворожий бронеавтомобіль з "кадирівцями" (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Вчора, 3 квітня, у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області вибухнув ворожий бронеавтомобіль "Тигр". Серед загиблих "кадирівці".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України.

Як пише ГУР, у бронеавтомобілі перебував екіпаж та десант окупаційного підрозділу "Ахмат Восток".

"Втрати ворога склали щонайменше п’ять “кадировців”, - пише ГУР.

Фото: у Мелітополі вибухнув ворожий бронеавтомобіль з "кадирівцями" (facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine)

Наразі інші подробиці ситуації не розкриваються.

Операції ГУР

ГУР відіграє важливу роль у проведенні спеціальних операцій під час повномасштабної війни з Росією. Підрозділи української розвідки здійснюють диверсії на тимчасово окупованих територіях, удари по ворожих військових об'єктах, а також координацію партизанського руху.

Відомими стали атаки на російські аеродроми, склади боєприпасів, удари морськими дронами по Чорноморському флоту Росії та операції зі знищення логістичних маршрутів противника.

Нещодавно ГУР продемонструвало знищення двох російських десантних катерів та зенітно-ракетного комплекса "ТОР-М2" на території Криму.

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Мелітополь Запорізька область ГУР Війна в Україні
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