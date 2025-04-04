У Мелітополі вибухнув ворожий бронеавтомобіль з "кадирівцями", - ГУР

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України.

Наразі інші подробиці ситуації не розкриваються.

Фото: у Мелітополі вибухнув ворожий бронеавтомобіль з "кадирівцями" (facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine)

Як пише ГУР, у бронеавтомобілі перебував екіпаж та десант окупаційного підрозділу "Ахмат Восток".

Операції ГУР

ГУР відіграє важливу роль у проведенні спеціальних операцій під час повномасштабної війни з Росією. Підрозділи української розвідки здійснюють диверсії на тимчасово окупованих територіях, удари по ворожих військових об'єктах, а також координацію партизанського руху.

Відомими стали атаки на російські аеродроми, склади боєприпасів, удари морськими дронами по Чорноморському флоту Росії та операції зі знищення логістичних маршрутів противника.

Нещодавно ГУР продемонструвало знищення двох російських десантних катерів та зенітно-ракетного комплекса "ТОР-М2" на території Криму.

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