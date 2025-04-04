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В Мелитополе взорвался вражеский бронеавтомобиль с "кадыровцами", - ГУР

Пятница 04 апреля 2025 11:38
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В Мелитополе взорвался вражеский бронеавтомобиль с "кадыровцами", - ГУР Фото: в Мелитополе взорвался вражеский бронеавтомобиль с "кадыровцами" (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Вчера, 3 апреля, во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области взорвался вражеский бронеавтомобиль "Тигр". Среди погибших "кадыровцы".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины.

Как пишет ГУР, в бронеавтомобиле находился экипаж и десант оккупационного подразделения "Ахмат Восток".

"Потери врага составили не менее пяти "кадыровцев", - пишет ГУР.

Фото: в Мелитополе взорвался вражеский бронеавтомобиль с "кадыровцами" (facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine)

Сейчас другие подробности ситуации не раскрываются.

Операции ГУР

ГУР играет важную роль в проведении специальных операций во время полномасштабной войны с Россией. Подразделения украинской разведки осуществляют диверсии на временно оккупированных территориях, удары по вражеским военным объектам, а также координацию партизанского движения.

Известными стали атаки на российские аэродромы, склады боеприпасов, удары морскими дронами по Черноморскому флоту России и операции по уничтожению логистических маршрутов противника.

Недавно ГУР продемонстрировало уничтожение двух российских десантных катеров и зенитно-ракетного комплекса "ТОР-М2" на территории Крыма.

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Мелитополь Запорожская область ГУР Война в Украине
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