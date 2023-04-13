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У Мелітополі знову пролунали вибухи, а також чути звуки стрілянини

Фото: У Мелітополі вдруге пролунали вибухи (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У четвер, 13 квітня, в окупованому Мелітополі (Запорізька область) пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Мелітопольського міського голови Івана Федорова.

"У Мелітополі знову гучно: вдруге за день", - йдеться у повідомленні.

За його словами, жителі міста зафіксували один вибух.

"Чутно стрільбу у північній частині міста", - додав мер.

Нагадаємо, що у четвер,13 квітня, в центрі тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області пролунав вибух.

Росіяни у Запорізькій області намагаються побудувати систему оборони. Вони риють великі окопи, а також встановлюють "зуби дракона".

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