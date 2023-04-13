В Мелитополе снова раздались взрывы, а также слышны звуки стрельбы

В четверг, 13 апреля, в оккупированном Мелитополе (Запорожская область) раздались взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Мелитопольского городского головы Ивана Федорова.
"В Мелитополе снова громко: второй раз за день", - говорится в сообщении.
По его словам, жители города зафиксировали один взрыв.
"Слышна стрельба в северной части города", - добавил мэр.
Обновлено 22:18
Федоров опубликовал видео, на котором можно услышать звуки выстрелов в оккупированном Мелитополе.
Напомним, что в четверг, 13 апреля, в центре временно оккупированного Мелитополя Запорожской области раздался взрыв.
Россияне в Запорожской области пытаются построить систему обороны. Они роют большие окопы, а также устанавливают "зубы дракона".
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