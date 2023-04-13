В Мелитополе снова раздались взрывы, а также слышны звуки стрельбы

"В Мелитополе снова громко: второй раз за день", - говорится в сообщении.

По его словам, жители города зафиксировали один взрыв.

"Слышна стрельба в северной части города", - добавил мэр.

Обновлено 22:18

Федоров опубликовал видео, на котором можно услышать звуки выстрелов в оккупированном Мелитополе.