У Мелітополі старшокласників готують до поповнення лав армії РФ, - мер

В окупованому Мелітополі (Запорізька область) відкрилося менше половини шкіл, але і в них не вистачає вчителів та учнів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Мелітопольського міського голови Івана Федорова.

Федоров пояснив, що відповідальність за це лежить і на тих педагогах-зрадниках, які пішли працювати на окупантів.

Федоров пояснив, що дітей змушують співати гімн РФ, а молодші школярі пишуть листи російським солдатам. Старшокласників готують до поповнення лав армії Росії.

"Школи, які працюють на окупованих територіях, з освітою не мають нічого спільного. Школярам дають не знання, а пропаганду", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, що росіяни планують збільшити "заходи з підняття рівня патріотизму" в школах на тимчасово окупованих територіях України.

Окупанти в Запорізькій області продовжують знущатися над людьми та зобов’язали їх оформити спецперепустки для переміщення між містами.

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