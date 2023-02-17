У Мелітополі старшокласників готують до поповнення лав армії РФ, - мер

В окупованому Мелітополі (Запорізька область) відкрилося менше половини шкіл, але і в них не вистачає вчителів та учнів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Мелітопольського міського голови Івана Федорова.

"Школи, які працюють на окупованих територіях, з освітою не мають нічого спільного. Школярам дають не знання, а пропаганду", - йдеться у заяві.

Федоров пояснив, що дітей змушують співати гімн РФ, а молодші школярі пишуть листи російським солдатам. Старшокласників готують до поповнення лав армії Росії.

"Всім доносять спотворену пропагандою реальність", - додав мер Мелітополя.

Федоров пояснив, що відповідальність за це лежить і на тих педагогах-зрадниках, які пішли працювати на окупантів.