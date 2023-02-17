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У Мелітополі старшокласників готують до поповнення лав армії РФ, - мер

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Мелітополь, П'ятниця 17 лютого 2023 19:33
У Мелітополі старшокласників готують до поповнення лав армії РФ, - мер Фото: Мелітопольський міський голова Іван Федоров (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

В окупованому Мелітополі (Запорізька область) відкрилося менше половини шкіл, але і в них не вистачає вчителів та учнів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Мелітопольського міського голови Івана Федорова.

"Школи, які працюють на окупованих територіях, з освітою не мають нічого спільного. Школярам дають не знання, а пропаганду", - йдеться у заяві.

Федоров пояснив, що дітей змушують співати гімн РФ, а молодші школярі пишуть листи російським солдатам. Старшокласників готують до поповнення лав армії Росії.

"Всім доносять спотворену пропагандою реальність", - додав мер Мелітополя.

Федоров пояснив, що відповідальність за це лежить і на тих педагогах-зрадниках, які пішли працювати на окупантів.

Нагадаємо, що росіяни планують збільшити "заходи з підняття рівня патріотизму" в школах на тимчасово окупованих територіях України.

Окупанти в Запорізькій області продовжують знущатися над людьми та зобов’язали їх оформити спецперепустки для переміщення між містами.

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