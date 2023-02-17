В Мелитополе старшеклассников готовят к пополнению рядов армии РФ, - мэр
В оккупированном Мелитополе (Запорожская область) открылось менее половины школ, но и в них не хватает учителей и учащихся.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Мелитопольского городского головы Ивана Федорова.
"Школы, работающие на оккупированных территориях, с образованием не имеют ничего общего. Школьникам дают не знания, а пропаганду", - говорится в заявлении.
Федоров объяснил, что детей вынуждают петь гимн РФ, а младшие школьники пишут письма российским солдатам. Старшеклассников готовят к пополнению рядов армии России.
"Всем доносят обезображенную пропагандой реальность", - добавил мэр Мелитополя.
Федоров объяснил, что ответственность за это лежит и на педагогах-предателях, которые пошли работать на оккупантов.
Напомним, что россияне планируют увеличить "меры по поднятию уровня патриотизма" в школах на временно оккупированных территориях Украины.
Оккупанты в Запорожской области продолжают издеваться над людьми и обязали их оформить спецпропуска для перемещения между городами.
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