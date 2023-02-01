В Мелітополі сталась сильна пожежа на заводі, де росіяни розмістили базу, - Федоров

"Сьогодні зранку жителі тимчасово окупованого Мелітополя спостерігали масштабну пожежу. Густий дим валив у нижній частині міста за центральним ринком у районі захопленого окупантами заводу "Рефма", де вони розмістили свою військову базу", - пише Федоров.

Міський голова додав, що вибухів перед пожежею не було зафіксовано. Деталі наразі уточнюються.

Фото: в Мелітополі сталась сильна пожежа на заводі, де росіяни розмістили базу (t.me/ivan_fedorov_melitopol/)