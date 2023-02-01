ua ru
Ср, 01 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Мелитополе произошел сильный пожар на заводе, где россияне разместили базу, - Федоров

Новина українською →
Среда 01 февраля 2023 12:03
В Мелитополе произошел сильный пожар на заводе, где россияне разместили базу, - Федоров Фото: в Мелитополе произошел сильный пожар на заводе, где россияне разместили базу (pixabay.com)
Автор: Сергей Пышкин

В Мелитополе в районе завода "Рефма" произошел масштабный пожар. Перед этим россияне разместили там свою военную базу.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Мелитополя Ивана Федорова.

"Сегодня утром жители временно оккупированного Мелитополя наблюдали масштабный пожар. Густой дым валил в нижней части города за центральным рынком в районе захваченного оккупантами завода "Рефма", где они разместили свою военную базу", - пишет Федоров.

Городской голова добавил, что взрывы перед пожаром не были зафиксированы. Детали пока уточняются.

В Мелитополе произошел сильный пожар на заводе, где россияне разместили базу, - Федоров

Фото: в Мелитополе произошел сильный пожар на заводе, где россияне разместили базу (t.me/ivan_fedorov_melitopol/)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам Федорова, россияне направили в Мелитополь вербовщиков для ЧВК "Вагнера".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мелитополь
NEWS
Россияне терпят большие потери на Бахмутском и Лиманском направлениях, - Генштаб
Россияне терпят большие потери на Бахмутском и Лиманском направлениях, - Генштаб
DAILY
Битва за Угледар. Что происходит в городе и зачем он россиянам
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Битва за Угледар. Что происходит в городе и зачем он россиянам