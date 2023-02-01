В Мелитополе произошел сильный пожар на заводе, где россияне разместили базу, - Федоров

В Мелитополе в районе завода "Рефма" произошел масштабный пожар. Перед этим россияне разместили там свою военную базу.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Мелитополя Ивана Федорова.

"Сегодня утром жители временно оккупированного Мелитополя наблюдали масштабный пожар. Густой дым валил в нижней части города за центральным рынком в районе захваченного оккупантами завода "Рефма", где они разместили свою военную базу", - пишет Федоров.

Городской голова добавил, что взрывы перед пожаром не были зафиксированы. Детали пока уточняются.

Фото: в Мелитополе произошел сильный пожар на заводе, где россияне разместили базу (t.me/ivan_fedorov_melitopol/)