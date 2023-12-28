UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Мелітополі "рятувальники" згоріли у бані. Влаштували "професійне" свято

Фото: в Мелітополі "рятувальники" згоріли у бані (t.me/ivan_fedorov_melitopol)
Автор: Наталія Гурковська

Так звані "рятувальники" у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області згоріли в бані. Влаштували святкування "професійного свята".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Мелітополя Івана Федорова.

"Сьогодні вночі у поки що окупованому Мелітополі пекельно гаряче було в одній із бань на мікрорайоні. За інформацією мешканців вона належить місцевому МЧСнику, а відпочивати там полюбляли колаборанти", - розповів він.

За словами Федорова, черговий вечір відпочинку окупанти влаштували вчора під час святкування "всеросійського дня рятувальника".

"Проте не догледіли за технікою безпеки і пересмажилися", - констатував мер міста.

Як повідомлялося, у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області сталася масштабна пожежа на території дитячого центру "Факел" 28 грудня. Він супроводжувався звуками детонації.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МелітопольПожежа