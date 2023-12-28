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В Бердянську сталася масштабна пожежа у дитячому центрі. Зникло світло (відео)

Бердянськ, Четвер 28 грудня 2023 09:44
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В Бердянську сталася масштабна пожежа у дитячому центрі. Зникло світло (відео) Фото: у Бердянську сталася масштабна пожежа у дитячому центрі "Факел" 28 грудня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області сталася масштабна пожежа на території дитячого центру "Факел" 28 грудня. Він супроводжувався звуками детонації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Бердянськ Сьогодні".

"Вночі була серйозна пожежа на території дитячого центру відпочинку "Факел", - йдеться в повідомленні.

Пожежу було видно здалеку, а звуки нагадували детонацію боєприпасів.

"Після пожежі у частині мікрорайону зникло електропостачання. Окупаційні пабліки традиційно мовчать", - констатують в "Бердянськ Сьогодні".

Ситуація у Бердянську

Бердянськ Запорізької області, розташований на березі Азовського моря, раніше був найпопулярнішим туристичним курортом. Місто було окуповане російськими військами у лютому 2022 року.

Після цього окупанти вирішили зробити з міста військову базу для своїх потреб. У місті постійно відбуваються вибухи. Наприклад, 6 грудня, у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області пролунав сильний вибух. Його чули одразу у кількох мікрорайонах. Після цього окупанти перекрили рух поблизу епіцентру вибуху.

До цього українські військові вдарили по аеродромах окупантів у Луганську та Бердянську. У результаті було знищено дев'ять російських гелікоптерів, установка ППО, склад боєприпасів.

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Бердянськ Пожежа
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