В Мелитополе "спасатели" сгорели в бане. Устроили "профессиональный" праздник

Так называемые "спасатели" во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области сгорели в бане. Устроили празднование "профессионального праздника".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Мелитополя Ивана Федорова.
"Сегодня ночью в пока оккупированном Мелитополе адски горячо было в одной из бань на микрорайоне. По информации жителей она принадлежит местному МЧСнику, а отдыхать там любили коллаборанты", - рассказал он.
По словам Федорова, очередной вечер отдыха оккупанты устроили вчера во время празднования "всероссийского дня спасателя".
"Однако не присмотрели за техникой безопасности и пережарились", - констатировал мэр города.
Как сообщалось, во временно оккупированом Бердянске Запорожской области произошел масштабный пожар на территории детского центра "Факел" 28 декабря. Он сопровождался звуками детонации.
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