У Мелітополі пролунав вибух

В окупованому Мелітополі (Запорізька область) сьогодні, 20 жовтня, пролунав вибух.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мелітопольського міського голову Івана Федорова .

"У Мелітополі гучно", - йдеться у повідомленні.

Фото: Мелітополь (deepstatemap.live)

Федоров додав, що мешканці південної частини міста і навколишніх селищ повідомляють про вибух.

"Окупанти, у вас знову щось трапилося?", - написав мер міста.

Ситуація в Мелітополі

Мелітополь окупанти захопили на початку повномасштабної війни проти України. Вони нав'язують місцевому населенню російський паспорт, бо без нього навіть не обслуговують у лікарнях.

Сьогодні повідомлялось, що тимчасово окупованому Мелітополю Запорізької області представники Сил спротиву підірвали цієї ночі автомобіль із російськими загарбниками, які грабували квартири місцевих мешканців.

Також російські окупанти перекидають велику кількість особового складу та техніки з Маріуполя у бік Мелітополя.