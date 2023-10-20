В Мелитополе прогремел взрыв

В оккупированном Мелитополе (Запорожская область) сегодня, 20 октября, прогремел взрыв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Мелитопольского городского голову Ивана Федорова .

"В Мелитополе громко", - говорится в сообщении.

Фото: Мелитополь (deepstatemap.live)

Федоров добавил, что жители южной части города и окрестных поселков сообщают о взрыве.

"Оккупанты, у вас опять что-то случилось?", - написал мэр города.

Ситуация в Мелитополе

Мелитополь оккупанты захватили в начале полномасштабной войны против Украины. Они навязывают местному населению российский паспорт, потому что без него даже не обслуживают в больницах.

Сегодня сообщалось, что временно оккупированному Мелитополю Запорожской области представители Сил сопротивления взорвали этой ночью автомобиль с российскими захватчиками, грабившими квартиры местных жителей.

Также российские оккупанты перебрасывают большое количество личного состава и техники из Мариуполя в сторону Мелитополя.