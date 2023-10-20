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Росіяни перекидають особовий склад та техніку у бік Мелітополя, - партизани

П'ятниця 20 жовтня 2023 13:05
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Росіяни перекидають особовий склад та техніку у бік Мелітополя, - партизани Ілюстративне фото: росіяни перекидають особовий склад та техніку у бік Мелітополя (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти перекидають велику кількість особового складу та техніки з Маріуполя у бік Мелітополя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АТЕШ.

Агенти повідомляють, що таке перекидання обумовлене великими втратами окупантів на Запорізькому напрямі.

Крім того, партизани у лавах армії РФ повідомляють, що загарбники активно працюють над зміцненням Маріуполя інженерними спорудами та підготовкою до оборони міста.

Що цьому передувало

РБК-Україна повідомляло, росіяни привезли до Маріуполя близько 5 тисяч солдатів. Вони будуть задіяні у будівництві альтернативної логістичної "нитки" - з Ростова-на-Дону через тимчасово захоплені Маріуполь, Бердянськ та Мелітополь до Криму.

Крім того, окупанти посилили патрулювання захопленого Мелітополя.

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Мелітополь Маріуполь
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