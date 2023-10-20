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В окупованому Мелітополі партизани підірвали авто з окупантами, - Федоров (відео)

Мелітополь, П'ятниця 20 жовтня 2023 12:36
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В окупованому Мелітополі партизани підірвали авто з окупантами, - Федоров (відео) Ілюстративне фото: партизани в Мелітополі висадили в повітря авто з російськими окупантами (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області представники Сил спротиву підірвали цієї ночі автомобіль із російськими загарбниками, які грабували квартири місцевих мешканців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мелітопольського міського голови Івана Федорова.

Зазначається, що внаслідок дій місцевих партизанів під час "нічного полювання" було ліквідовано російських загарбників, які займалися мародерством.

Він уточнив, що вибух стався в районі Авіамістечка, в момент завантаження награбованого в авто.

"За уточненою інформацією, нічний вибух у Мелітополі - це мінус авто з окупантами-мародерами", - розповів Федоров.

Мер додав, що ці інтервенти регулярно відслідковували та грабували порожні квартири у Мелітополі.

"А в цей час окупантів відслідковували наші сили спротиву", - повідомив він.

Федоров також опублікував у мережі відео з місця події.

Раніше повідомлялося, що в тимчасово підконтрольному військам РФ Мелітополі ближче до ранку місцеві жителі чули вибухи, а також гул техніки. Це сталося в районі Авіамістечка, де окупанти влаштували свою військову базу на захопленому аеродромі.

Нагадаємо, останнім часом російські окупанти активізували пошук партизанів у Мелітополі - інтервенти почали розвішувати містом відеокамери, а також продовжують викрадати цивільних у пошуках "терористів" і партизанів.

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