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В Мелітополі пролунав вибух

Фото: в Мелітополі пролунав вибух (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 27 квітня, в Мелітополі пролунав одиночний вибух.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Мелітополя Івана Федорова у Telegram.

"Мелітополь, гучно! Вкотре за день", - написав Федоров.

Він повідомив, що жителі північних районів окупованого міста чули одиночний вибух.

Нагадаємо, сьогодні в результаті вибуху в Мелітополі постраждав будинок одного з колаборантів.

Як повідомлялось, вранці 27 квітня, в центрі тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області було чути вибух.

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МелітопольВійна Росії проти України